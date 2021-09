Liverpool vs Crystal Palace: les Africains font le spectacle à Anfield

Grace à ses joueurs africains, Liverpool a massacré Crystal Palace (3-0) ce samedi à Anfield, à l’occasion de la cinquième journée de Premier League. Une belle victoire des Reds qui prennent provisoirement la tête du championnat.

Difficilement sorti vainqueur du choc face à l’AC Milan en Ligue des champions, Liverpool défiait Crystal Palace ce samedi à Anfield dans un match comptant pour la cinquième journée de Premier League. Et à l’arrivée, les Reds se sont imposés sur le score de 3-0. Un bon résultat qui permet aux hommes de Jurgen Klopp de prendre provisoirement la tête du championnat.

Pour autant, les Merseysiders n’ont pas connu un après-midi tranquille. Diminués physiquement (peut être à cause de leur débauche d’énergie contre les Italiens en C1), les Reds ont longtemps buté sur la muraille infranchissable des Eagles, bien disciplinés défensivement. Jordan Henderson (16e), Thiago Alcantara (37e) et Diogo Jota (38e) ont tous manqué le cadre.

Mais le club anglais peut compter sur ses buteurs africains. Et la solution est justement venue du sénégalais Sadio Mané. Le Lion de la Téranga a ouvert le score pour les siens un peu avant la pause. En véritable renard des surfaces, l’ailier des Reds a profité d’une tête de Mohamed Salah déviée sur la droite par Vicente Guaita pour inscire son 100è but sous les couleurs de Liverpool.

Au retour des vestiaires, Mo Salah va marquer le second but de la partie. Le Pharaon égyptien, très remuant dans le jeu, va aussi s’illustrer avec une belle réalisation sur un plat de pied au second poteau, suite à un corner tiré de la gauche et dévié par Virgil van Dijk (2-0, 78e). Et en fin de rencontre, le Guinéen Naby Kéita va aussi participer à la fête avec un but dans les dernières secondes, suite à un ballon repoussé par le gardien dans l’axe (3-0, 90e)

Liverpool s’impose donc et signe sa cinquième sortie sans défaite depuis le début du championnat. Une victoire qui permet aux Reds de prendre provisoirement la tête de la Premier League devant Manchester City, tenu en échec par Southampton (0-0) dans l’autre rencontre de cet après-midi.