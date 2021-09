« Lionel Messi se fane »: les journaux français dézinguent la star argentine

Recruté en août dernier après son départ du Barça, Lionel Messi n’a toujours pas inscrit le moindre but avec le PSG alors que l’Argentin a disputé le weekend dernier son troisième match avec les Parisiens. Une stérilité offensive qui commence à faire du bruit du côté de la presse française.

La lune de miel entre Lionel Messi et la presse française aurait déjà pris fin?. La Pulga, arrivée libre cet été au PSG, a été célébrée en grande pompe par les journaux francilien qui voient en l’Argentin le chaînon manquant pour enfin permettre aux Rouges et Bleus de s’imposer sur la scène européenne. Sauf que depuis, la mayonnaise tarde à prendre.

En effet, après trois sorties avec le PSG, le quintuple Ballon d’or n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Moins impliqué dans les tâches défensives, le joueur de 34 ans a également la manie de souvent marcher sur le terrain. A cela s’ajoute sa scène à Lyon le weekend dernier. Remplacé à la 76è minute, l’ancien Barça a boudé son entraîneur en ignorant notamment ce dernier qui lui tendait la main pour le saluer.

Une situation mal appréciée par les médias français qui n’ont pas du tout été tendres avec la nouvelle recrue parisienne. Le média Le Parisien est même allé plus loin en mettant l’âge du joueur sur le tapis. « Messi se fane. Sa tête est de plus en plus basse, il marche et n’a aucun poids dans le jeu », écrit le journal français. Des critiques qui ne vont certainement pas plaire au clan Messi qui a déjà donné sa position concernant l’affaire de changement, très commenté sur les réseaux sociaux. « Comme tous les grands joueurs, il veut tout jouer, tout le temps », glisse-t-on dans l’entourage de Messi dans des propos relayés par L’Équipe ce mardi.