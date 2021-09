Ligue Europa: Leicester, Naples, Monaco….tous les résultats de la soirée

Découvrez tous les résultats des rencontres disputées ce jeudi, dans le cadre de la première journée des phases de groupe de la Ligue Europa.

La première journée des phases de groupe de la Ligue Europa se poursuivait ce jeudi avec 16 rencontres au programme. Dans le groupe C, le gros choc de la soirée entre Leicester et Naples est soldé par un match nul (2-2). Ayoze Pérez et de Barnes ont cru donner la victoire aux Anglais mais Victor Osimhen, par deux fois, a permis à son équipe d’arracher un point dans cette rencontre spectaculaire.

L’autre grosse affiche entre le PSV et la Real Sociedad a également accouché d’un nul (2-2). Menés au score, les Basques avaient réussi à reprendre l’avantage grâce à des buts d’Adnan Januzaj et d’Alexander Isak en première période. Mais au retour des vestiaires, les Néerlandais vont revenir dans la partie par l’intermédiaire de Cody Gakpo, ciblé par l’OGC Nice pendant le mercato .

Dans les autres rencontres, l’Olympique Lyonnais a réalisé une victoire convaincante sur la pelouse du Glasgow Rangers (2-0), tandis que Monaco a assuré l’essentiel contre Sturm Graz (1-0) grâce à un but du sénégalais Krépin Diatta. A noter également la belle opération du club anglais de West Ham sur la pelouse du Dinamo Zagreb.

Les résultats de la 1ère journée de C3 :

Groupe A : Brondby 0-0 Sparta Prague, Glasgow Rangers 0-2 LYON

Groupe B : PSV Eindhoven 2-2 Real Sociedad, MONACO 1-0 Sturm Graz

Groupe C : Leicester City 2-2 Naples, Spartak Moscou 0-1 Legia Varsovie

Groupe D : Eintracht Francfort 1-1 Fenerbahçe, Olympiakos 2-1 Antwerp

Groupe E : Galatasaray 1-0 Lazio, Lokomotiv 1-1 MARSEILLE

Groupe F : Midtjylland 1-1 Ludogorets, Étoile Rouge 2-1 Braga

Groupe G : Leverkusen 2-1 Ferencvaros, Betis 4-3 Celtic

Groupe H : Rapid Vienne 0-1 Genk, Dinamo Zagreb 0-2 West Ham