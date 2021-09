Ligue des nations: la liste de la France

Le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la prochaine rencontre des Bleus face à la Belgique en Ligue des nations.

Qualifiée pour le dernier carré, la France débute en octobre prochain, les demi-finales de la Ligue des nations. Les Bleus affronteront la Belgique à Turin, le jeudi 7 octobre. En cas de victoire, les Français défieront en finale, le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Italie et l’Espagne. Un match qui aura lieu le 10 octobre à Milan.

Pour l’occasion, Didier Deschamps a convoqué un groupe de 23 joueurs. Le technicien français a renouvellé sa confiance aux jeunes appelés en septembre et qui ont donné satisfaction comme Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby.

En isolement pour cause de Covid-19 et absent mercredi dernier lors de la défaite de Chelsea, battu par la Juventuis (0-1) en Ligue des champions, NGolo Kanté a été écarté du groupe. Le milieu de terrain français va donc regarder la rencontre à la maison tout comme Olivier Giroud, non retenu par Deschamps.

La liste de Deschamps

Gardiens : Lloris, Maignan, Costil

Défenseurs : Digne, Dubois, Kimpembe, Koundé, Upamecano, Varane, Zouma, Lucas Hernandez, Pavard

Milieux : Pogba, Tchouameni, Rabiot, Veretout, Guendouzi, Théo Hernandez

Attaquants : Benzema, Diaby, Griezmann, Martial, Mbappé, Ben Yedder