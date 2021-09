Ligue des champions: tous les résultats de la soirée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce mardi sur les pelouses européennes dans le cadre de la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

Les stades européennes étaient ce mardi le théâtre d’alléchantes confrontations entre équipes dans le cadre de la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Au Camp Nou, le Bayern Munich s’est imposé 3-0 face au FC Barcelone grâce à des buts de Thomas Müller et Robert Lewandowski (doublé). Une victoire logique des Bavarois qui prennent la tête du groupe E, son adversaire du soir est lui,relégué à la dernière place du classement. Dans l’autre rencontre de ce groupe, le Dynamo Kiev et le Benfica Lisbonne se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

dans le groupe H, la Juventus Turin a fait le job en première mi-temps face à Malmö grâce à Sandro (23e), Dybala (45e) et Morata (45+1e), quand Chelsea s’est imposé sur la plus petite des marges face au Zénith Saint-Pétersbourg grâce à une réalisation de Lukaku (69e).

Les résultats de la soirée en C1

Groupe E

Barça – Bayern Munich (0-3)

Dynamo Kiev – Benfica Lisbonne (0-0)

Groupe F

Young Boys Berne – Manchester United (2-1)

Villarreal – Atalanta Bergame (2-2)

Groupe G

Séville FC – RB Salzbourg (1-1)

Lille – Wolfsburg (0-0)

Groupe H