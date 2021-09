Ligue des champions: tous les résultats de la soirée

Découvrez tous les résultats des rencontres disputées ce mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Séduisant face au Sporting Portugal (1-6) en première journée, l’Ajax Amsterdam a repris ça ce soir en s’imposant face au Shakhtar (2-0), à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des champions. L’attaquant ivoirien, Sébastien Haller, auteur d’un joli but, a signé sa cinquième réalisation dans cette compétition.

Dans l’autre rencontre de cette poule C, le Borussia Dortmund, privé d’Erling Haaland, blessé, s’est imposé face au Sporting. Les BVB, moins séduisants, ont fait le minimum avec l’unique but signé Malen à la demi-heure de jeu. Un succès précieux des Allemands qui gardent la tête du groupe C, à égalité de point avec l’Ajax.

Tous les résultats de la soirée: