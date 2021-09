C1: Manchester United s’écroule, mais Cristiano Ronaldo égale un nouveau record

Titulaire ce mardi sur le terrain des Young Boys de Berne dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo s’est offert un énième record dans son incroyable carrière.

Ce mardi, Manchester United a débuté sa saison de Ligue des champions sur le terrain des Young Boys Berne. Une occasion pour Cristiano Ronaldo de se lancer dans la quête d’une sixième C1 mais aussi un nouveau reccord.

Et dans cette soif soif inassouvie de records, le Portugais de 36 ans vient d’être le codétenteur du record d’Iker Casillas du plus grand nombre d’apparitions dans l’histoire de la Ligue des champions (hors matchs de qualification) : 177. Une statistique titanesque qui s’ajoute au record du nombre de passes décisives dans l’histoire de la compétition (42), de pions sur une seule édition (17), de triplés (8), de coups francs inscrits (13) et enfin des matchs consécutifs en marquant (11).

Un reccord que CR7 devrait battre dès le 29 septembre contre Villarreal. Début septembre, CR7 s’était déjà offert un autre record en devenant le meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale (111 buts).

Joueurs les plus capés en Champions League

177 Cristiano Ronaldo (2003-)

177 Iker Casillas (1999-2019)

151 Xavi Hernández (1998-2015)

149 Lionel Messi (2004-)

142 Raúl González (1995-2011)

141 Ryan Giggs (1993-2014)

Manchester United s’incline

Pour son entrée en lice dans cette nouvelle campagne, Manchester United s’est sabordé, en étant réduit à 10 dès la première période alors qu’il menait 1-0. Résultat, les Young Boys ont recollé et l’ont même emporté dans le temps additionnel (2-1). Et Cristiano Ronaldo, déjà auteur d’un doublé contre Newcastle pour ses débuts en championnat depuis son retour, a refait parler la poudre.