Ligue des champions: Liverpool, Real Madrid, PSG, Manchester City, tous les résultats de la soirée

Découvrez tous les résultats des rencontres disputées ce mercredi, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Dans le groupe A, Manchester City a écrasé Leipzig à l’Etihad Stadium (6-3). Dans une rencontre spectaculaire, les Skyblues se sont imposés sur des buts notamment de Nathan Aké, Jack Grealish et Riyad Mahrez. Dans l’autre rencontre de cette poule, le PSG a été contraint au passage des points par le club Bruges. Ander Herrera sur un bon service de Mbappé avait pourtant ouvert le score pour les Parisiens, mais Hans Vanaken a permis aux Belges d’arracher le point du nul.

Dans le groupe B, Liverpool s’est difficilement défait de l’AC Milan à Anfield (3-2). Menés à la pause, les Reds ont renversé la partie au retour des vestiaires avec des buts de Mohamed Salah et Jordan Henderson. Les deux autres représentants de ce groupe, Atletico Madrid et le FC Porto, n’ont pas réussi à se départager au Wanda Metropolitano (0-0).

Dominé et malmené à San Siro, surtout en première période, le Real Madrid a pris le dessus sur l’Inter Milan en fin de partie grâce à but du jeune brésilien Rodrygo Goes ( 0-1, 89è). Une précieuse victoire pour les Madrilènes qui prennent la deuxième place du groupe D derrière Sheriff qui a battu le Chakhtar dans l’autre rencontre (2-0). L’Inter Milan ferme la marche avec zéro point.

En fin dans la poule C, l’Ajax Amsterdam s’est offert une balade santé sur la pelouse du Sporting (1-5). L’attaquant ivoirien, Sébastien Haller s’est offert un quadruplé. Un peu plutôt, le Borussia Dortmund est allé s’imposer sur le terrain du Besiktas (1-2). Jude Bellingham (20è) et Erling Haaland (45è+3) sont les buteurs côté allemand.

Les résultats de la soirée: