Ligue des champions: Lionel Messi réagit à son premier but avec le PSG

Lionel Messi a inscrit un but magique face à Manchester City, ce mardi en Ligue des champions, son tout premier sous les couleurs du PSG. En fin de rencontre, l’Argentin s’est exprimé sur sa belle réalisation.

Fin de disette offensive pour Lionel Messi. La star argentine, recrutée cet été par le PSG, a ouvert ce mardi son compteur-but avec les Parisiens. Titulaire face à Manchester City en Ligue des champions, le sextuple Ballon d’or a marqué le second but de la partie sur une frappe superbe du pied gauche, sur un bon service de Kylian Mbappé.

Interrogé au micro de Canal+ après la rencontre, La Pulga était bien évidemment aux anges : « Victoire parfaite, c’était un super adversaire, pour nous c’était très important de gagner ce match après le nul face à Bruges. Je suis très content d’avoir marqué. J’ai peu joué récemment, j’ai seulement joué un match ici. Je suis petit à petit en train de m’adapter à mes coéquipiers. C’est important de continuer à grandir et à gagner« , a-t-il déclaré.

Messi s’adapte petit à petit

Le sextuple ballon d’or s’est ensuite confié sur sa relation technique avec Kylian Mbappé : « Plus on va jouer avec Mbappé et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu, on a bien joué, donner le meilleur et continuer à le faire« , a-t-il lancé.

Avant de conclure : « On a gagné un match très important contre un très grand rival avec des très grands joueurs. C’est une victoire importante pour nous, on doit continuer à améliorer beaucoup de chose encore« , a-t-il néanmoins tenu à prévenir