Ligue des champions: le groupe du Real Madrid face au Sheriff Tiraspol

Le Real Madrid a communiqué sa liste des joueurs sélectionnés pour la réception de Sheriff Tiraspol ce mardi au Santiago Bernabeu, dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Eden Hazard fait partie du groupe.

La ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec une rencontre alléchante entre le Real Madrid et Sheriff Tiraspol. Un match comptant pour la deuxième journée de phase de groupe. Tombeur de l’Inter Milan au terme d’un match serré en première journée, les Madrilènes vont tenter d’arracher une deuxième victoire de rang dans cette compétition. Un match qui n’est pas gagné d’avance, surtout face à des visiteurs qui ont surpris le Chakhtar (2-0), il y a deux semaines.

Pour ce match prévu à 19h (GMT), le groupe de Carlo Ancelotti est tombé. Une liste de 23 joueurs avec Eden Hazard et Marco Ansensio qui a retrouvé le chemin des filets la semaine dernière. Recruté cet été et déjà très important au sein du système merengue, Eduardo Camavinga est également appelé pour ce match.

Le groupe du Real Madrid:

Gardiens: Courtois, Lunin et Luis López.

Défenseurs: E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho et Miguel.

Millieux de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga et Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.