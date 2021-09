Ligue des champions: le classement des buteurs

Découvrez le classement général des buteurs de la Ligue des champions 2020-2021 à l’issue des deux premières journées.

Le classement des buteurs de la Ligue des champions a connu un profond bouleversement avec les rencontres de la deuxième journée disputées mardi et mercredi. Avec 5 buts à sa corde, Sébastien Haller garde la tête du classement. L’attaquant ivoirien, impressionnant avec l’Ajax Amsterdam en ce début de saison, prend la première place, devant Robert Lewandowski (Bayern Munich), auteur d’un doublé ce mercredi contre le Dynamo Kiev (5-0), et Christopher Nkunku (RB Leipzig), qui totalisent 4 buts en deux matchs. Derrière, on retrouve Mohamed Salah (Liverpool) avec 3 unités au compteur.

Auteur du but de la victoire face à Villarreal (2-1) à Old Trafford, Cristiano Ronaldo fait partie du classement avec deux réalisations. Nunez, Firmino, Debeljuh, Nguen et Knasmullner complètent la liste avec deux buts chacun.

