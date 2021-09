Ligue des champions: avant PSG-Manchester City, Guardiola rend hommage à Lionel Messi

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur Pep Guardiola a évoqué le choc PSG-Manchester City en Ligue des champions prévu demain au Parc des Princes. Et le technicien espagnol a glissé sur le cas Lionel Messi, qui pourrait manquer la rencontre.

Vainqueur de Leipzig au terme d’un match spectaculaire (6-3), Manchester City va livrer ce mardi son deuxième match en Ligue des champions. Les Cityzens se déplacent sur la pelouse du PSG, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe. Un duel au sommet entre deux poids lourds du groupe A qui survolent leurs championnat en ce début de saison.

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur Pep Guardiola a analysé cette rencontre, un remake de la demi-finale de l’édition précédente. L’occasion pour le technicien espagnol de parler du cas de Lionel Messi, annoncé incertain bien que la star argentine ait participé à la séance d’entrainement de ce lundi.

« Je pense que ce type de joueur parle de lui-même sur le terrain, je n’ai rien à ajouter d’autre. On a eu la chance de le voir durant ces 16 ans à Barcelone. Pas besoin de le décrire ou de parler de lui. Son parcours est exceptionnel. J’espère qu’il pourra jouer demain pour le bien du match », a conclu Guardiola.

Le coach des Skyblues s’est aussi prononcé sur la signature du sextuple Ballon d’or chez les Parisiens cet été. L’ancien du Barça s’est engagé pour deux ans avec une année supplémentaire en option avec les Rouges et Bleus. Une arrivée qui a surpris beaucoup plus d’un, à commencer par Guardiola.

« C’était une surprise pour tout le monde, ce qui s’est passé est arrivé. Tout le monde l’accepte désormais. Il y a quelques temps, vous ne pouviez pas l’imaginer, mais c’est arrivé. Dans la vie, vous ne savez jamais ce qui se passe. L’important c’est qu’il soit heureux là-bas à Paris », a ajouté l’entraîneur.

Egalement présent en conférence de presse, Riyad Mahrez a, lui affiché une certain sérénité à l’idée d’affronter le trio Mbappé, Messi, Neymar. « Le PSG a une très bonne équipe. Plus ou moins les mêmes que la saison dernière, ils ont ajouté Messi et quelques autres. Ils sont plus fort cette saison, avec une plus grande équipe. Ce sera plus ou moins le même match que la saison dernière, très serré. Le meilleur du jour gagnera », a conclu l’ailier algérien.