Ligue 1: Clermont Foot noyé à Rennes, Jodel Dossou impuissant

Malgré l’entrée en jeu de son buteur béninois Jodel Dossou, Clermont Foot a été massacré par Rennes (0-6), mercredi, à l’occasion de la 7è journée de Ligue 1. Une déroute des Clermontois qui s’enfoncent dans le ventre mou du classement.

Deuxième défaite de la saison pour Clermont Foot. Deux semaines après sa déroute face au PSG (4-0), le club clermontois a essuyé mercredi un nouveau revers en championnat. Les promus ont été massacrés sur le Stade Rennais à l’occasion de la 7è journée de Ligue 1. Les poulains de Pascal Gastien ont été battus sur le score fleuve de 6-0. Dans une rencontre où ils été ont dominés et dépassés, les visiteurs ont croulé sous les coups de canon des Bretons.

Très inspirée, l’équipe hôte a rapidement pris le contrôle de la partie avec plusieurs occasions de but non concrétisées. Une domination qui a payé à la demi-heure de jeu avec l’ouverture du score signée Jonas Martin (32e). Une magnifique réalisation qui sera suivi d’un autre quand quatre minutes plus tard, Martin Terrier, sur une délicieuse passe décisive de Benjamin Bourigeaud, va porter le score à 2-0 (36e). Au retour des vestiaires, Kamaldeen Sulemana sur doublé (55e, 57e), Gaëtan Laborde (64e) et Flavien Tait (77e) vont se charger de couler le navire clermontois qui était visiblement sans défense. Score finale: 6-0.

Clermont Foot s’incline donc et s’enfonce un peu plus dans le ventre mou du classement. Les promus occupent actuellement la 11è place devant les Rennais (12è). Le maintien dans l’élite cette saison va visiblement être difficile pour le club français.

Jodel Dossou encore impuissant

En plus de la défaite lors de la rencontre face au PSG au Parc des princes, Jodel Dossou a encore été muet contre les Bretons. Le buteur béninois, lancé à la 70è minute, n’a pas su empêcher le naufrage des siens. Malgré ses débordements, l’attaquant a manqué de soutien dans le dernier geste. L’étrange choix tactique de l’entraîneur Pascal Gastien a visiblement beaucoup chamboulé le jeu du « TGV » béninois.