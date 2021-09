Liga: Karim Benzema détrône Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Auteur d’un doublé, Karim Benzema a largement contribué à la large victoire du Real Madrid face à Majorque (6-1) mercredi soir, à l’occasion de la sixième journée de Liga. Une performance XXL de l’attaquant français qui lui permet de battre un record de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Étincellent depuis le début de la saison, Karim Benzema continue d’empiler les bonnes performances. Grand artisan de la bonne forme actuelle du Real Madrid, l’attaquant français l’a encore démontré mercredi soir, lors de l’écrasante victoire des Madrilènes face à Majorque (6-1), pour le compte de la sixième journée de Liga. Le joueur merengue a ouvert le score pour les siens en début de partie avant de signer un doublé à l’heure de jeu. Ce qui lui fait un total de huit buts et sept passes décisives en seulement six matchs.

Une performance XXL qui permet à Karim Benzema de s’offrir un record de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs passages dans le championnat espagnol. Le français est directement impliqué sur 15 buts après six matchs, soit mieux que quiconque en Liga depuis le début du 20e siècle. De toutes ses années passées au Real Madrid, Ronaldo s’est arrêté à 14 implications (13 buts 1 passe décisive) en 2014-2015, alors que Messi n’a pas fait au-delà de 13 implications (8 buts et 5 passes décisives) en 2011-2012.