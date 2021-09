Liga: Ansu Fati de retour, le groupe du Barça face à Levante

Le Barça a communiqué sa liste des joueurs retenus pour la réception de Levante, ce dimanche au Camp Nou, à l’occasion de la septième journée de Liga. Un groupe de 20 joueurs avec Ansu Fati, de retour de blessure.

En difficulté en championnat cette saison avec deux nuls consécutifs, le Barça va tenter de se relancer. Les Blaugranas affrontent Levante ce dimanche au Camp Nou dans le cadre de la septième journée de Liga. Une rencontre décisive pour les Catalans qui doivent gagner la partie pour se mettre en confiance, avant le déplacement à Benfica en Ligue des champions, la semaine prochaine.

Pour l’occasion, Ronald Koeman a convoqué un groupe de 20 joueurs avec Ansu Fati. Victime d’une blessure au genou, le jeune attaquant international espagnol (4 sélections, 1 but) est éloigné des terrains depuis près d’un an désormais mais s’apprête à retrouver le chemin de la compétition. Les tauliers du vestiaire, Ter Stegen, Gérard Piqué et Sergio Busquets sont également présents dans la liste.

Le groupe du Barça face à Levante: