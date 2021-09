Libye: violents combats entre les rebelles Tchadiens et les forces de l’armée nationale libyenne

Les rebelles du Tchad sont entrés dans une confrontation armée avec les forces libyennes fidèles au commandant basé dans l’est, le général Khalifa Haftar. Les combats ont eu lieu dans le sud du pays mardi et mercredi, ont indiqué les deux parties.

Des déclarations des forces de Haftar, qui détiennent la majeure partie de l’est et du sud de la Libye, ont indiqué qu’elles étaient engagées dans des opérations militaires contre ce qu’elles ont appelé des groupes terroristes et l’opposition tchadienne. L’armée nationale libyenne autoproclamée du général Haftar a déclaré avoir mené des frappes aériennes.

De son côté, le groupe rebelle Front pour le changement et la concorde au Tchad (FACT), a déclaré via les réseaux sociaux, que ses positions à la frontière avaient été attaquées par les forces de Haftar, combattant aux côtés de ce qu’il a dit être des mercenaires soudanais et des troupes françaises. FACT a déclaré que les frappes aériennes françaises avaient touché ses positions.

Des déclarations que l’armée française a démenties, indiquant qu’elle n’avait pas de forces au sol ou dans les airs dans cette zone. Les analystes disent que les combats sont un autre exemple de l’instabilité de la région du Sahel, où une série de groupes armés opèrent à travers les frontières. FACT était basé en Libye et avait combattu aux côtés des forces de Haftar pendant les périodes de guerre, recevant des armes lourdes de Haftar, selon les chercheurs.