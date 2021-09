Libye: libération de Saadi Kadhafi, l’un des fils de l’ex-dirigeant Mouammar Kadhafi

Détenu depuis sept ans après avoir été extradé par le Niger, l’un des fils de Mouammar Khadafi, Saadi, a été libéré et s’est envolé vers la Turquie.

Saadi Kadhafi, fils de l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu dans une prison de la capitale Tripoli depuis 2014, a été libéré de prison en exécution d’une décision de justice, selon le ministère de la Justice. «Saadi Mouammar Kadhafi a été libéré de prison, en exécution d’une décision de justice» rendue il y a plusieurs années, a affirmé à l’AFP une source du ministère de la Justice. Dès sa sortie de prison, il s’est envolé pour Istanbul, a indiqué la source officielle.

Né en 1973, Al-Saadi est le troisième fils de Mouammar Kadhafi. À la suite d’une révolution qui a renversé le régime de Kadhafi en 2011, Al-Saadi s’est réfugié au Niger, mais il en a été expulsé, en 2014, afin d’être jugé en Libye pour des crimes qu’il aurait commis pendant sa présidence de la Fédération libyenne de football.

En 2018, le ministère de la Justice a déclaré Saadi Kadhafi non coupable de « meurtre, tromperie, menaces, réduction en esclavage et diffamation » de Bashir Rayani, ancien footballeur et entraîneur d’un club de football de Tripoli. Un autre fils de Mouammar Kadhafi, Seïf al-Islam Kadhafi, a donné en juillet une interview au New York Times après quatre ans de silence. Il y déclare son intention d’être candidat à l’élection présidentielle prévue fin décembre dans son pays.