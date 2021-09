Libye: 134 migrants clandestins secourus au large de la côte ouest (HCR)

134 migrants illégaux ont été secourus au large de la côte ouest de la Libye, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

« La nuit dernière, 134 personnes ont débarqué au port de la raffinerie de pétrole Azzawiya après avoir été sauvées ou interceptées en mer », a tweeté l’agence onusienne en charge des réfugiés, affirmant qu’elle-même ainsi que le Comité de secours internationaux (COSI) étaient présents sur le site pour apporter une assistance urgente aux survivants. La Libye ne constitue pas « un port sûr pour le retour des réfugiés et des migrants », a-t-elle ajouté.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 24.420 migrants clandestins, dont des femmes et des enfants, ont été secourus depuis le début de cette année, tandis que des centaines d’autres ont été portés disparus au large des côtes libyennes sur la route de la Méditerranée centrale. La même source ajoute qu’au moins 1 113 personnes sont mortes en Méditerranée au cours du premier semestre 2021 en tentant de rejoindre l’Europe. SOS Méditerranée assure de son côté avoir secouru plus de 34 000 personnes depuis février 2016, d’abord avec l’Aquarius, puis avec l’Ocean Viking.