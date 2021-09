Liban: un nouveau gouvernement aux multiples défis

Après plusieurs mois d’attente et de tractations politiques dans un contexte marqué par les conséquences de l’explosion au port de Beyrouth, le Liban a formé un nouveau gouvernement ce vendredi 10 septembre 2021. Avec à sa tête Najib Mikati, la nouvelle équipe doit relever d’importants défis dont la crise économique dans un contexte sanitaire atypique.

C’est officiel. Le Liban a un nouveau gouvernement. Le président Michel Aoun et le Premier ministre désigné, Najib Mikati « ont signé le décret pour former le nouveau gouvernement en présence du chef du Parlement, Nabih Berri », a indiqué la présidence sur son compte Twitter. La nouvelle équipe comporte des personnalités apolitiques, dont certaines jouissent d’une bonne réputation, à l’instar de Firas Abiad, directeur de l’hôpital gouvernemental Rafic Hariri, fer de lance de la lutte contre le coronavirus.

Le Liban était sans gouvernement depuis la démission du cabinet de Hassan Diab, quelques jours après l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août 2020, qui avait fait plus de 200 morts et ravagé des quartiers entiers de la capitale.

Les défis

De nombreux défis, notamment la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international, avec lequel les pourparlers sont interrompus depuis juillet 2020, attendent le nouveau gouvernement. Composé de 24 ministres, la nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission première le défi économique. En effet, la crise économique du pays s’est aggravée depuis 2019. La Banque mondiale l’a d’ailleurs qualifiée d’une des pires au monde depuis 1850.

Selon l’ONU, avec une inflation galopante et des licenciements massifs, 78 % de la population libanaise vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Chute libre de la monnaie locale, restrictions bancaires inédites, levée progressive des subventions, pénuries de carburants et de médicaments, le pays est aussi plongé dans le noir depuis plusieurs mois. Les défis sont donc énormes et les libanais attendent impatiemment le nouveau gouvernement sur ces divers chantiers. Outre les points cités, le gouvernement doit également se pencher sur la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.