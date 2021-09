Lewandoski 2è, Mbappé 7è: top 20 des favoris pour le Ballon d’or 2021

Après avoir été annulé en 2020, le Ballon d’Or est de retour avec la prestigieuse distinction individuelle qui sera attribuée en décembre prochain au meilleur joueur de la planète. A bientôt trois mois du jour J, le média Goal a établi son top 20 des grands favoris pour le sacre.

Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le Ballon d’Or France Football va faire son grand retour en décembre prochain. La prestigieuse des distinctions individuelles va alors choisir son propriétaire. Si la performance des joueurs au cours de la saison dernière va beaucoup impacter le classement général, les dernières compétitions internationales notamment l’Euro et la Copa America vont compter ainsi que les performances des joueurs au cours de cette saison en cours, dans le vote des jurys.

C’est notamment le cas de Lionel Messi, détenteur du titre et candidat à sa propre succession. La Pulga, auteur d’une saison 2020-2021 mitigée, a signé cet été au PSG. Mais sa situation n’est pas très reluisante chez le club parisien avec trois sorties sans aucun but marqué. Si sa première place dans le classement n’est pas menacé, le site Goal estime que le sextuple Ballon d’or pourrait perdre sa position de leader si sa situation ne s’améliore pas dans les prochaines semaines. Surtout que Robert Lewandowski, placé en deuxième position, pourrait ravir la vedette à l’Argentin, lui qui a reçu ce mardi son trophée de Soulier d’or européen, récompensant ses 41 buts inscrits en Bundesliga au cours de la saison 2020-2021.

« S’il maintient cette forme jusqu’en décembre, il pourrait bien détrôner l’actuel numéro 1 de ce classement et remporter le plus grand prix individuel de tous. », écrit le journal au sujet de Robert Lewandowski. Dans le reste de ce top 20, Jorginho et N’golo Kanté sont respectivement 3e et 4e, Kylian Mbappé est 7è, Cristiano Ronaldo 8e, Benzema 10e…. A noter qu’aucun joueur africain ne figure sur la liste.

Le top 20 des favoris pour le Ballon d’or 2021