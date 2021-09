Les nouveaux « rois » du Barça prennent place: Luuk de Jong hérite du casier de Messi

Recruté cet été dans les dernières heures du mercato, en remplacement d’Antoine Griezmann, renvoyé à l’Atletico Madrid, Luuk de Jong a été présenté ce jeudi. Et le Néerlandais a hérité de la place de Messi dans le vestiaire.

Si l’aura de Lionel Messi, parti cet été au PSG après 17 années passées en Catalogne, est toujours présente dans le cercle blaugrana, cela ne durera plus longtemps, vraisemblablement. Et les dirigeants culés font tout dans ce sens. Après avoir retiré le poster géant de la Pulga, accroché sur l’enceinte du Camp Nou et revêtu la pépite Ansu Fati du mythique maillot 10 de l’Argentin, c’est le casier du sextuple Ballon d’or qui vient d’être attribué à quelqu’un d’autre.

Et c’est le néo-Barcelonais, Luuk de Jong, qui a hérité de ce privilège. Présenté ce jeudi en tant que nouveau joueur blaugrana, l’international néerlandais, recruté cet été dans les dernières heures du mercato, en remplacement d’Antoine Griezmann, parti à l’Atletico Madrid, va s’asseoir à la place de Messi dans les vestiaires, soit entre Ter Stegen et le « Kun » Agüero.

Un véritable honneur pour le jeune attaquant batave, désiré par Ronald Koeman, qui semble renouer avec les années Johan Cruyff, et faire du Barça le plus néerlandais des clubs espagnols avec Memphis Depay et Frenkie de Jong