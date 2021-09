Les Émirats annoncent l’envoi d’un avion avec de l’aide humanitaire en Afghanistan

Les Emirats arabes unis ont annoncé ce vendredi, l’envoi d’un avion chargé d' »aide médicale et alimentaire d’urgence » pour des « milliers de familles » en Afghanistan.

Les Emirats Arabes Unis, sont particulièrement préoccupés par la situation sociopolitique de l’Afghanistan et craignent notamment une crise alimentaire et sanitaire dans ce pays d’Asie du Sud. Près de trois semaines après la prise de contrôle du pays par les talibans, les EAU ont annoncé ce vendredi, avoir dépêché un avion chargé d' »aide médicale et alimentaire d’urgence » pour des « milliers de familles » en Afghanistan, sans préciser vers quelle région.

«Il s’agit du premier vol humanitaire (émirati) depuis les récents événements en Afghanistan», a expliqué le ministère émirati des Affaires étrangères. Jeudi, l’ONU avait dit avoir repris ses vols humanitaires vers le nord et le sud de l’Afghanistan, après avoir alerté sur une «catastrophe humanitaire» à venir.

«Cette aide urgente fait partie du rôle humanitaire joué par les Émirats arabes unis dans le but de fournir un soutien complet au peuple frère afghan», a indiqué l’agence de presse étatique WAM, citant un communiqué officiel. Les Émirats accueillent aussi sur leur territoire «des milliers de familles afghanes (…) temporairement» et leur assurent «une vie décente», assure ce communiqué. Mercredi 18 août, les Emirats arabes unis avaient annoncé avoir accueilli le président afghan en fuite, Ashraf Ghani et sa famille, après que les Taliban ont pris le pouvoir en Afghanistan.