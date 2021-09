Les africaines les plus influentes: Mariam Talata et Angélique Kidjo dans le « TOP 100 »

Deux béninoises figurent dans le TOP 100 des africaines les plus influentes publié récemment par l’agence de marketing et de notation, Avance Média. Il s’agit de la vice-présidente Mariam Chabi Talata et de la diva de world music, Angélique Kidjo.

L’agence de Marketing et de notation a publié récemment le classement du TOP 100 des africaines les plus influentes.

La première femme élue en duo avec un candidat à l’élection présidentielle depuis les dernières réformes des lois électorales, Mariam Talata figure dans le classement.

A part elle, l’emblématique Angélique Kidjo, la diva aux 4 Grammy Awards est également retenue dans le lot des 100 africaines les plus influentes.

Avance Média n’a pas célébré que les femmes leaders politiques et les artistes, des influenceuses, des universitaires et les leaders de la société civile ont également trouvé leur place dans le classement.

Quelques autres femmes influentes …

Parmi les femmes politiques les plus connues figurent notamment la première responsable de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, les présidentes de l’Éthiopie Sahle-Work Zewde et celle de la Tanzanie Samia Suluhu Hassan.

La première ministre togolaise Victoire Tomégah-Dogbé fait partie également du classement ainsi que la vice-présidente de l’Ouganda, Jessica Alupo.

Les nominées sont réparties en huit catégories dont la gouvernance, le leadership économique et les médias sociaux, car l’on ne peut exclure d’un tel classement les « influenceuses », terme générique contemporain pour identifier des communicantes très populaires qui apparaissent dans de nombreuses vidéos sur la toile.

Dans cette catégorie, on découvre en effet des noms bien connus sur les réseaux sociaux, comme notamment Edith Yah Brou, jeune blogueuse et militante ivoirienne.

Co-fondatrice du magazine féminin en ligne Ayana et de l’organisation Akendewa, spécialisée dans les technologies et services de l’information, Edith Yah Brou est l’une des militantes numériques les plus influentes en Côte d’Ivoire et au-delà.

En dehors des artistes et femmes politiques, on retrouve dans ce TOP 100, des patronnes d’entreprises, des universitaires, des influenceuses et des militantes de la société civile entre autres. L’objectif d’Avance Media est de « célébrer (non seulement) les femmes africaines mais aussi de mettre en valeur les réalisations individuelles et collectives de femmes qui inspirent la prochaine génération de dirigeantes en Afrique ». C’est du moins ce qu’a indiqué l’Agence du jeune entrepreneur d’origine ghanéenne Prince Akpah sur son site internet le 31 août dernier.

La plus jeune lauréate à figurer sur la liste pour la deuxième fois est la vice-ministre namibienne des TIC, Emma Theofelus, âgée seulement de 25 ans.