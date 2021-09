« Le trio Messi-Neymar-Mbappé affaiblit le PSG »: Michael Owen déchire la MNM

L’ancien international anglais, Michael Owen, s’est aussi prononcé sur la piètre prestation du PSG face à Bruges (1-1), mercredi, en Ligue des champions. Et pour le consultant pour BT Sport, le trio Messi-Neymar-Mbappé rend l’équipe plus vulnérable.

Malgré la titularisation de son trident offensif Messi-Neymar-Mbappé, le PSG a été contraint au passage des points par le club Bruges, mercredi soir, en Ligue des champions. Ander Herrera sur un bon service de Mbappé avait pourtant ouvert le score pour les Parisiens, mais Hans Vanaken a permis aux Belges d’arracher le point du nul. Une piètre prestation des Parisiens qui auraient pu perdre le match, n’eut été les sauvetages de Keylor Navas.

De quoi déclencher la colère de la presse européenne qui a été sans pitié avec le club français au lendemain de cette rencontre. Le Parisien parle d’une équipe « qui a raté son entrée » tandis que le quotidien madrilène, AS, souligne « les lacunes d’une équipe qui n’a pas défendu avec le trio formé par Messi, Neymar et Mbappé ». Le quotidien Sport titre de son côté, « Le trident du PSG ne débute pas du bon pied ».

Ce terne visage du trio offensif des Rouges et Bleus a été également évoqué par Michael Owen. Sur le plateau de BT Sport, l’ancien international anglais a dézingué la MNM, estimant qu’ils rendent le PSG plus faible. « Même si nous bavons sur eux, sur cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous chacun de leur côté des joueurs phénoménaux. Mais les trois ensemble rendent l’équipe plus faible pour moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi Paris est cité comme l’un des favoris pour gagner la Ligue des champions, a-t-il lancé. Je pense que les équipes anglaises sont de loin, bien supérieures. », a déclaré l’ancien attaquant de Liverpool.

A ses côtés, Rio Ferdinand se voulait plus mesuré, croyant à une prise de conscience des trois compères de la MNM. « Si tu mets du soutien juste derrière eux, si tu obtiens le bon mélange avec Verratti, Gueye, Wijnaldum, ce sont des joueurs qui courent et qui peuvent transmettre le ballon aux grands joueurs devant qui peuvent causer des dégâts, a-t-il expliqué. Oui, vous attendez parfois un peu de travail de leur part, en revenant, mais j’ai vu Neymar le faire. Mbappé est assez jeune pour pouvoir le faire, il le doit. Je pense que c’est dans le mandat de Pochettino, de l’exiger de ces joueurs. Cela distingue les bons managers des grands. Pouvez-vous faire travailler ces gars dont les gens pensent qu’ils ne veulent pas travailler ? »