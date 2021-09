Le rappeur Dan Sur se fait implanter des chaînes en or à la place des cheveux

La star du rappeur-reggaeton avide d’attention, Dan Sur a adopté un look qui ne manquera pas d’effrayer même les fans de hip-hop les plus purs et durs.

Le rappeur et influenceur Dan Sur a surpris toute sa communauté Instagram en s’affichant avec une nouvelle coupe de cheveux pour le moins extravagante. Dan Sur « voulait faire quelque chose de différent » pour sortir du lot, alors plutôt que de choisir de se teindre les cheveux, il s’est fait accrocher ses bijoux dans la peau à la place de ses cheveux habituels.

Au cours de l’opération, Dan s’est fait implanter des crochets dans la tête, les chaînes en or étant ensuite accrochées à sa peau. Il se décrit désormais comme ayant des « cheveux d’or ». Dans une vidéo, il explique : « La vérité est que je voulais faire quelque chose de différent parce que je vois que tout le monde se teint les cheveux. J’espère que tout le monde ne me copie pas maintenant. »

« Je les ai comme un crochet qui est implanté dans ma tête et ce crochet a des crochets et ils sont tous accrochés dans mon crâne, sous ma peau. Ce sont mes cheveux. Des cheveux dorés. Le premier rappeur à avoir des cheveux dorés implantés dans l’histoire de l’humanité. » a déclaré le jeune Mexicain de 23 ans.

Dan s’est créé une certaine popularité sur les médias sociaux grâce à ses implants. Il a également prouvé que ses chaînes étaient réelles – et non pas en plastique comme certains l’ont prétendu – dans une vidéo postée sur TikTok, où il a plongé les chaînes dans une solution.