Le mythique groupe ABBA: biographie de l’emblématique collectif suédois de la musique pop

Quarante ans environ après sa séparation, le mythique groupe suédois de la musique pop refait surface, à travers l’annonce de la sortie prochaine d’un nouvel album, estampillé Voyage. Outre la sortie proprement dite, tant attendue, de ce nouvel opus d’ABBA, le groupe pop-disco a également prévu, au programme de ce retour fulgurant, une surprise de taille : la montée sur scène sous forme d’hologrammes.

ABBA ! Mais qui sont-ils, en réalité ? Le groupe de presse Bénin Web Tv est allé aux informations, pour agrémenter votre base de données, en termes de musique pop.

Les débuts d’ABBA

Groupe emblématique de la musique disco, ABBA est un collectif suédois composé de deux hommes, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, et de deux femmes, Anni-Frid Lyngstad et Agnetha Fältskog. À l’origine, les quatre membres fondateurs d’ABBA rêvaient tous d’une carrière solo, une ambition à laquelle Ulvaeus et Andersson avaient déjà renoncé en sortant un album commun, sous le nom de groupe Lycka. Mais leurs relations amoureuses respectives avec Fältskog et Lyngstad les mènent progressivement à l’idée du groupe ABBA – les initiales de leurs quatre prénoms réunis – lors d’un séjour à Chypre en 1970.

Les trois premiers albums installent leur identité pop et disco, mais ne parviennent pas à s’échapper des frontières suédoises. Il faudra attendre la sortie de Arrival en 1976 pour assister au décollage fulgurant d’ABBA.

Dancing Queen, Money, Money, Money, Fernando : ces trois titres offrent une notoriété internationale au groupe scandinave, en plein apogée du disco. Le groupe affirme également son identité grâce à des clips ultra-colorés et excentriques, associés à l’image du kitsch d’aujourd’hui. ABBA réussira un deuxième album légendaire avec Voulez-vous, qui marquera, notamment, l’apparition du tube Gimme ! Gimme ! Gimme ! Le tabac du film ABBA-The movie en 1977 contribue aussi fortement à leur popularité.

Les deux couples se séparent

Alors qu’ils étaient en pleine ascension, les séparations successives des deux couples, composant le groupe, signent la fin du collectif après douze ans de carrière, en 1982. Le groupe quitte alors le devant de la scène, sans qu’aucun des quatre membres fondateurs ne parvienne réellement à tirer son épingle du jeu, en solo.

Mais la mode de l' »ABBA revival » permet régulièrement au mythique groupe suédois de revenir sur le devant de la scène, comme avec le film Mamma Mia !, en 2008. Aujourd’hui, plus de 03 millions d’albums du groupe continuent à s’écouler chaque année.

Les membres originels du collectif

Le groupe ABBA, formation suédoise fondée à Stockholm qui deviendra mythique, est né en novembre 1970. A l’origine, il est formé par quatre membres : Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad (dite Frida). Les initiales des quatre prénoms formant l’acronyme et palindrome ABBA, ce n’est qu’en 1976 que le désormais célèbre logo (avec un B inversé) sera utilisé (ce logo est un ambigramme).

Quatre lettres et un immense succès : le groupe aura vendu plus de 370 millions de disques à travers le monde. Mais à la fin des années 70, les deux couples sont fragilisés et se séparent successivement en 1979 et en 1981. Même si ABBA réfute dans un premier temps les rumeurs concernant l’arrêt du groupe, le quatuor apparaît une dernière fois publiquement à la télévision le 11 décembre 1982.

Les 05 chansons cultes d’ABBA

Dancing Queen : En juin 1976, le groupe ABBA est invité à l’Opéra royal de Stockholm, pour se produire lors des célébrations du mariage du roi Charles XVI Gustave de Suède et de Silvia Sommerlath. Les quatre Suédois décident alors d’interpréter un nouveau titre : Dancing Queen. Un morceau dédié à la nouvelle reine.

Gimmy Gimmy ! (A Man After Midnight) : Sortie en 1979 en single sur la compilation Greatest Hits Vol. 2, la chanson Gimmy Gimmy ! (A Man After Midnight) est un autre morceau mythique d’ABBA. En France, l’année de sa sortie, la chanson Gimmy Gimmy ! (A Man After Midnight) est certifiée disque d’or avec plus de 500 000 exemplaires vendus.

Voulez-Vous : La chanson Voulez-Vous est sortie en juillet 1979 sur l’album du même nom. Un disque sur lequel figurent d’ailleurs plusieurs autres tubes d’ABBA, comme Chiquitita, Does Your Mother Know ou I Have a Dream. Partout en Europe, le titre Voulez-Vous et son titre en français s’emparent du sommet des charts et sera au cœur du film dédié à ABBA, Mamma Mia.

The Winner Takes It All : C’est un autre des grands succès d’ABBA : la chanson The Winner Takes It All, sortie en juillet 1980. Ce titre, qui est le premier single de l’album Super Trouper, est une ballade parlant de la fin d’une histoire d’amour, en écho au divorce de Björn et Agnetha, en 1979, et sera adapté en français par Mireille Mathieu sous le titre Bravo, tu as gagné.

Waterloo : C’est le titre qui donnera à ABBA une notoriété internationale grâce à l’Eurovision. Waterloo, du même album, sorti en 1974, et qui a permis à la Suède de remporter la convoitée première place du concours de chant européen, cette année-là.