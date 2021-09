« Le mariage ne doit pas être une prison », Will Smith justifie son infidélité

En 1997, Will Smith et Jada Pinkett se sont dits « oui », pour le meilleur et pour le pire. Mais, après 24 ans de mariage, l’acteur américain pense que «Le mariage ne doit pas être une prison», pour justifier son choix d’infidélité.

Ce lundi 27 septembre, Will Smith a accordé un long entretien au magazine américain GQ dans lequel il revient sur sa carrière. Au cours de celui-ci, l’acteur âgé de 53 ans a évoqué son mariage avec Jada Pinkett. Le comédien et père de famille a dévoilé de nouveaux détails à propos du couple atypique qu’il forme avec Jada Pinkett Smith – qu’il a épousé en 1997…, notamment le point de vue sur la fidélité qu’ils ont développé, ensemble, au fils des mois.

«Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel. Certains membres de sa famille avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de la mienne », a confié le comédien de 53 ans au magazine GQ. « Il y avait d’interminables discussions sur la perfection relationnelle. Quelle est la façon parfaite d’interagir en tant que couple? Et pendant la majeure partie de notre relation, nous avons choisi la monogamie, sans penser que la monogamie était la seule perfection relationnelle. Mais nous avons fini par nous donner mutuellement confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Pour nous, le mariage ne doit pas être une prison».

Si le fait d’avoir d’autres partenaires sexuels fonctionne bien pour eux, Will ne veut pas pour autant pousser les gens à les imiter. «Je ne suggère notre route à personne. Mais les expériences, les libertés qu’on s’est données et le soutien inconditionnel, pour moi, c’est la plus haute définition de l’amour», constate-t-il.

La fin de la monogamie pour sauver leur mariage

En 1997 après un premier mariage, Will Smith épouse Jada Pinkett, une actrice et chanteuse américaine. De leur union, deux enfants sont nés : Jaden en 1998 et Willow en 2000. Construisant un véritable empire avec sa famille, l’acteur américain a le vent en poupe durant des années et sa tribu est vue comme indestructible et résistante à toutes les épreuves. Mais il y a quelques mois, Will Smith et Jada Pinkett sont au cœur d’une tempête médiatique après des rumeurs d’infidélité autour de leur couple.

Après plus de 24 ans de mariage, le couple semble battre de l’aile. Prenant les devants, les deux tourtereaux se sont rendus sur le plateau du Red Talk Table afin de s’expliquer. « Nous avons décidé que nous allions nous séparer pour un moment, le temps que tu trouves ce qui te rendrait heureuse et pareil de mon côté…Toi et moi, nous essayions de guérir, chacun de manière très différente. Je dirais que nous avons fait tout ce qui était possible pour nous séparer, avant de réaliser que cela n’était pas possible », s’est adressé Will Smith à son épouse.

L’année dernière, Will Smith et Jada Pinkett Smith discutaient ouvertement de la relation que la maman de Willow – elle-même polyamoureuse – et Jaden avait partagé avec le chanteur August Alsina. S’il a expliqué qu’elle n’était pas la seule à avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes, le comédien n’a divulgué aucun noms… si ce n’est certains présents sur la liste de ses envies, dont Halle Berry et Misty Copeland.