Le mariage homosexuel est « en contradiction avec toutes les cultures de l’humanité », Pape Benoît XVI

Le pape émérite Benoît XVI, connu pour son opposition au mariage homosexuel, est encore revenu à la charge dans un ouvrage paru jeudi 16 septembre en Italie. Le mariage homosexuel, est « en contradiction avec toutes les cultures de l’humanité », selon Joseph Ratzinger, 94 ans.

Une fois de plus, Benoît XVI réitère son opposition à l’union entre personnes du même sexe. Dans un livre sur l’Europe paru le 16 septembre 2021 en Italie, le pape émérite Benoît XVI alerte dans un texte introductif sur le saut anthropologique des dernières décennies durant lesquelles le monde contemporain a cessé de souscrire au lien entre sexualité et fécondité et de croire en l’origine sacrée de l’homme. Une analyse partagée et saluée explicitement par le pape François qui signe la préface de l’ouvrage.

« Avec la légalisation du «mariage homosexuel» dans seize États européens, le thème du mariage et de la famille a pris une nouvelle dimension qui ne peut certainement pas être ignorée». Telle est la première phrase du texte inédit du pape émérite Benoît XVI introduisant l’ouvrage La Vera Europa, identità e missione (La vraie Europe, identité et mission), paru le 16 septembre aux éditions Cantagalli.

Pour le pape émérite, le mariage est « par essence » communauté entre l’homme et la femme en vue de la procréation. La légalisation des unions homosexuelles dans différents pays européens force donc à se pencher sur la question. Car pour lui, « la notion de “mariage homosexuel” est en contradiction avec toutes les cultures de l’humanité qui se sont succédé jusqu’à ce jour et signifie donc une révolution culturelle qui s’oppose à toute la tradition de l’humanité jusqu’à ce jour ». Jamais auparavant n’avait été remis en question le fait que «l’existence de l’homme – en tant que mâle et femelle – [était] ordonnée à la procréation », insiste-t-il.

Le « bouleversement fondamental » de la pilule

Selon le pape émérite en fonction de 2005 à 2013,, l’origine de cette « déformation de la conscience qui a manifestement pénétré profondément dans des secteurs de l’Église catholique » est à trouver dans la pilule contraceptive, qui a « transformé les consciences des hommes, lentement d’abord, puis de plus en plus clairement » en créant le « bouleversement fondamental » de la séparation entre sexualité et fertilité. « Cette séparation signifie, de fait, qu’ainsi toutes les formes de sexualité sont équivalentes, écrit encore Benoît XVI. Il n’y a plus de critère de fond. »

Autre conséquence selon lui, la vie n’est plus un « don reçu » issu de la « passion occasionnelle du corps », mais un « produit planifié de notre fait ». Ainsi pour Benoît XVI, lorsqu’il s’agit du mariage homosexuel, il ne s’agit pas d’être « un tantinet plus larges ou ouverts », mais de se demander « s’il y a un Créateur ou si nous ne sommes pas tous les produits d’une activité ».

Et Benoît XVI met en garde : « Lorsque l’on renonce à l’idée de la création, on renonce à la grandeur de l’homme. » À l’image du mouvement écologique qui a « découvert les limites de ce qu’il est possible de faire » dans une « mesure » qui ne peut être ignorée « impunément », il invite plutôt à redécouvrir la « nature » de l’homme. Car « violer » ou « nier » celle-ci, assure l’ancien pape, « conduit à l’autodestruction ».

Le livre de 264 pages est le troisième volume d’un projet éditorial qui rassemble une sélection des textes de Joseph Ratzinger – Benoît XVI. Les deux précédents ouvrages avaient également été préfacés par le pape François.