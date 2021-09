LDC: Manchester United vs Villarreal, un air de revanche

Manchester United affrontera Villarreal en Ligue des champions ce mercredi soir, un match qui historiquement n’a pas beaucoup de buts et encore une fois de mauvais augure pour United – après de nombreux matchs se terminant par des matchs nuls et bien sûr le dernier match se terminant par une défaite aux tirs au but .

Ce match sera une revanche de la finale de la Ligue Europa de la saison dernière. Villarreal pourra-t-il rééditer la victoire ou même Manchester United qui a réussi à venger sa défaite passée ? Villarreal entre dans ce match après un match nul et vierge contre le Real Madrid, leader de la Liga. I

ls n’ont pas connu un bon début de saison 2021/22 en Liga car ils n’ont remporté qu’un seul match et fait match nul 5 sur les 6 matchs de départ. Cependant, ils sont toujours invaincus. Leur 1er match contre l’Atalanta s’est également soldé par un match nul 2-2 dans le match où Villarreal est tombé à 10 hommes alors que Coquelin a écopé d’un carton rouge à la 84e minute.

Les défenseurs Harry Maguire et Luke Shaw n’étaient pas impliqués dans la séance d’entraînement de Manchester United le Mardi à la veille de leur match de groupe de Ligue des champions contre Villarreal, a indiqué le club. Maguire et Shaw ont tous deux été remplacés après s’être blessés lors de la défaite 1-0 en Premier League contre Aston Villa à Old Trafford samedi. United accueille Villarreal mercredi dans une répétition de la finale de la Ligue Europa de la saison dernière, au cours de laquelle le club espagnol s’est imposé 11-10 aux tirs au but.