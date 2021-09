LDC: Loto-Popo FC vs Nouadhibou, Tengueth vs ASEC Mimosa…le programme complet des préliminaires

Découvrez les affiches des rencontres aller du premier tour préliminaire de la ligue des champions.

Le premier tour des préliminaires de la ligue africaine des champions démarre ce 10 septembre 2021. Les matchs aller se disputent jusqu’à dimanche sur l’ensemble du continent avant le retour une semaine plus tard. Le second tour aura lieu entre le 15 et le 17 octobre pour les matches aller et entre le 22 et le 24 octobre pour les matches retour.

Programme matchs aller (Heures en GMT)

Vendredi 10 septembre

13H Express FC (Ouganda) – Al Merreikh (Soudan)

15H AmaZulu (Afrique du Sud) – Nyasa Big Bullets (Malawi)

Samedi 11 septembre

13H Clube uniao desportiva do songo (Mozambique) – Otoho d’Oyo (Congo)

13H Royal Leopards FC (Eswatini) – Zesco United (Zambie)

13H Jwaneng Galaxy FC (Botswana) – Diplomates FC (Centrafrique)

14H AS Arta Solar 7 (Djibouti) – Tusker FC (Kenya)

14H Sagrada Esperança (Angola) – FC Platinium (Zimbabwe)

14H30 Bouenguidi Sports (Gabon) – Maniema Union (RDC)

15H SONABEL (Burkina Faso) – Stade Malien (Mali)

15H30 USGN (Niger) – Messager Ngozi (Burundi)

16H Fortune (Gambie) – ES Setif (Algérie)

16H ESAE FC (Benin) – Nouadhibou (Mauritanie)

16H15 KMKM (Zanzibar) – Al Ittihad Tripoli (Libye)

17H Teungueth (Sénégal) – ASEC (Côte d’Ivoire)

Dimanche 12 septembre

13H Fasil Kenema SC (Ethiopie) – Al Hilal (Soudan)

13H Mogadiscio City Club (Somalie) – APR (Rwanda)

14H AKWA United (Nigéria) – CR Belouizdad (Algérie)

14H Young Africans (Tanzanie) – Rivers United (Nigéria)

14H30 Fovu (Cameroun) – Petro Luanda (Angola)

15H Akonangui FC (Guinée équatoriale) – Zanaco (Zambie)

15H30 LPRC Oilers (Libéria) – ASKO (Togo)