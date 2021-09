L’ancien président béninois Nicéphore Soglo invité par Gbagbo au congrès de son nouveau parti

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a invité son homologue béninois Nicéphore Soglo, à se joindre à lui à l’occasion du congrès constitutif de son nouveau parti politique.

Laurent Gbagbo entend mettre en place un nouveau parti politique en Côte d’Ivoire après avoir décidé de laisser le Front populaire ivoirien (FPI) aux mains de Pascal Affi N’guessan. Une décision qui a surpris plus d’un, mais que plusieurs cadres du FPI ont approuvée. Les tractations pour la mise sur les fonts baptismaux de cette plateforme est pour quelques jours à l’occasion d’un congrès constitutif.

A l’occasion donc de cet événement politique majeur dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, Gbagbo n’a pas manqué d’inviter ses anciens camarades de lutte d’autres pays. C’est donc à cet effet qu’une délégation de cadres du FPI-GOR, a rencontré Soglo pour lui remettre une invitation officielle pour prendre part au congrès constitutif.

Notons que ledit congrès qui va révéler officiellement au grand jour, la nouvelle plateforme politique de Gbagbo, un parti qui est pressenti comme un adversaire redoutable du RHDP du président Alassane Ouattara, se déroulera les 16 et 17 octobre prochain. Il faut toutefois rappeler que plusieurs grosses pointures outre Affi N’guessan, n’ont pas encore décidé si elles rejoindront ou pas le parti. On peut, entre autres, citer l’ex première dame Simone Gbagbo et l’ancien ministre Charles Blé Goudé.