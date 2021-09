L’Algérie ferme son espace aérien aux avions marocains civils et militaires

Aucun aéronef civil ou militaire battant pavillon marocain ou portant une immatriculation marocaine ne survolera l’espace aérien algérien à dater de ce 22 septembre 2021. La décision a été prise par le Haut Conseil de sécurité et semble faire suite à l’accord passé entre le Maroc et Israël portant fourniture de drones kamikazes à l’armée de Mohammed VI.

« L’Algérie ferme son espace aérien aux avions marocains civils et militaires », nous rapporte AFP de source officielle. Cette décision de Alger serait serait la conséquence de l’accord passé entre le Maroc et Israël portant fourniture de drones kamikazes à l’armée marocaine.

Israël va produire des drones kamikazes au Maroc

Dans le cadre de la dernière étape du rapprochement accéléré entre Rabat et l’industrie de défense israélienne, le Maroc envisage de mettre sur pied, sur son territoire, une filière dédiée au développement de drones kamikazes, appareils relativement simples à construire et aux conséquences dévastatrices. Ce mercredi 15 septembre, la publication française Africa Intelligence, spécialisée dans l’information politique, diplomatique et économique sur les pays africains, a révélé que les deux pays travaillent actuellement au développement d’un projet de fabrication de drones kamikazes au Maroc.

En effet, Israël a confié au Maroc le développement d’une industrie de drones kamikazes. La publication française explique que le lancement de cette filière au Maroc intervient après plusieurs mois de négociations avec le groupe Israel Aerospace Industries (IAI). Précisément, BlueBird Aero Systems est la filiale du groupe spécialisée dans la fabrication de ces drones.

Un accord qui éloigne de plus en plus toute possibilité d’apaisement dans les relations houleuses qui caractérisent les relations entre l’Algérie et le Maroc. Des sources indiquent que la fermeture de l’espace aérien n’est pas la dernière carte que les autorités algériennes détiennent.