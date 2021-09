L’Afrique du Sud dit « NON » à l’arrivée des réfugiés afghans sur son territoire

L’Afrique du Sud a déclaré n’être pas en mesure d’accueillir des réfugiés afghans sur son territoire. Le pays de Cyril Ramaphosa justifie sa position par le nombre des réfugié déjà important sur son sol.

Mercredi, l’Afrique du Sud a donné une fin de non recevoir à la demande des Etats-Unis qui sont enquêtes de pays pour l’accueil des réfugiés afghans. «Le gouvernement sud-africain n’est malheureusement pas en mesure de répondre à une telle demande», a indiqué un communiqué du gouvernement sud-africain. Dans le communiqué la diplomatie sud-africaine justifie son refus par le fait qu’elle accueille déjà sur son territoire «un nombre substantiel de réfugiés et est chargée de répondre à leurs besoins. La plupart d’entre eux bénéficient déjà d’une aide sociale et de soins médicaux gratuits».

Depuis la prise de pouvoir par les Taliban, les Etats-Unis et les pays européens, ont déjà évacué non seulement leurs ressortissants, mais aussi des Afghans qui ont travaillé ou collaboré avec les forces étrangères et qui sont susceptibles de subir des représailles de la part des Talibans qui ont repris le pouvoir à Kaboul. En Amérique, le Congrès américain a déjà approuvé une loi autorisant l’octroi de milliers de visas aux Afghans et un financement pour leur réinsertion. En Afrique, l’Ouganda et le Rwanda ont accueilli des réfugiés afghans. Le Zimbabwe tout comme l’Afrique du Sud n’a pas accepté l’arrivée des réfugiés afghans sur son territoire.