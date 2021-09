La Turquie prête à accueillir le président Alpha Condé

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan et l’Empereur congolais Denis Sassou-Nguesso se sont portés volontaires à accueillir le désormais ex-président de la Guinée, Alpha Condé, qui a été renversé le dimanche 5 septembre 2021.

A Conakry, les discussions sont en cours pour la libération du président renversé, Alpha Condé. Le Comité National pour le Rassemblement et Développement guinéen (CNRD), semble donner son accord de principe pour la libération de l’ancien président Alpha Condé. « Dans des conditions comme ça, il est difficile de tout suite répondre à une requête. Sinon oui, le principe est acquis. (Alpha Condé, NDLR) c’est le père de la nation guinéenne et de tous les guinéens. Donc, sa santé et sa liberté sont importantes. Le principe (de sa libération) est acquis », avait déclaré, la secrétaire générale du ministère des affaires étrangère, Fanta Cissé.

A lire aussi: Coup d’Etat en Guinée: Alassane Ouattara au Ghana pour des pourparlers

Une fois libéré, Alpha Condé n’aura visiblement pas de gène à se faire pour un pays d’accueil s’il ne souhaite pas rester en Guinée. En effet, le président Erdogan qui a renforcé sa coopération avec Conakry s’est dit prêt à accorder une hospitalité à Alpha Condé. Le turc n’est pas le seul, l’Empereur congolais, Denis Sassou-Nguesso, s’est aussi dit prêt à accueillir Alpha Condé.

Ce jeudi, la CEDEAO est en sommet extraordinaire sur la situation politique de la Guinée. L’organisation sous-régionale va examiner le rapport produit par la délégation qu’elle a dépêché à Conakry le vendredi dernier, afin de prendre d’éventuelles décisions.