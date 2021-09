« La tendance à la réticence contre le vaccin est inversée », Benjamin Hounkpatin

Face à l’évolution de la pandémie au Bénin, les populations d’abord réticentes à se faire vacciner baissent de plus en plus la garde. selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, les centres de vaccination sont pris d’assaut désormais très tôt les matins.

Au Bénin, les chiffres liés ces derniers temps à la pandémie de la Covid19 sont préoccupants. Selon le point fait dans le relevé du Conseil des ministres en sa séance du 1er septembre dernier, le Bénin compte 15 932 cas confirmés dont 4 834 encore sous traitement et 131 décès.

A lire aussi: Bénin: Charles Sacca Bocco installe une nouvelle équipe à l’unité douanière de Hilacondji

Au cours de la seule semaine du 16 au 22 août, il y a eu 2 300 nouveaux cas dont 7 décès. Et presque tous les malades admis en soins intensifs, n’ont pas été vaccinés, selon les explications fournies par le ministre Benjamin Hounkpatin qui était face à la presse ce jeudi 2 septembre.

Face à la gravité de la situation, le ministre de la santé qui ne nie pas la possibilité pour des personnes vaccinées présentant des antécédents, de connaître une forme relativement grave de la maladie; mais précise qu’ il y a plus d’assurance à se faire vacciner qu’à ne pas le faire car selon lui, le vaccin est aujourd’hui le seul argument scientifique contre la maladie.

La tendance à la réticence contre le vaccin est inversée…

Même s’il y a encore des poches de résistance, l’importance de la vaccination contre la pandémie est de plus en plus perçue par les populations.

Une option saluée par l’autorité. Selon lui, « il y a plus de 300 cas graves reçus et parmi ces 300 cas graves à peine une dizaine de personnes étaient vaccinées. Et parmi cette dizaine, la plupart n’étaient pas complètement vaccinées. Mais quand on prend les plus de 280 autres personnes non vaccinées, on se rend à l’évidence que les personnes vaccinées sont moins exposées ».

C’est pourquoi il se réjouit de constater de plus en plus la démarche vers les centres de vaccination. Le ministre salue l’engouement croissant des populations à se faire vacciner.

« Quand vous faites un tour dans les centres de santé, vous pouvez constater l’affluence. La tendance à la réticence est inversée. Il y a certaines personnes qui déjà à 4h du matin, se lèvent pour prendre place. Elles ont compris que c’est à cette seule condition, qu’elles pourront se prémunir contre « , se réjouit-il.

Il invite enfin les populations à ne pas céder aux campagnes anti-vaccination sur les réseaux sociaux qui selon l’autorité ne sont que des manipulations.

« Certains agents de santé contribuent à entraîner le flou au niveau de la population. Ils sont les vecteurs de ces informations non scientifiquement prouvées qui circulent… Or les agents de santé sont considérés comme des dieux… Les mêmes qui sont en train de faire une campagne contre la vaccination, ce sont eux qui meurent aujourd’hui à Allada. Nous en avons déjà perdu un certain nombre« , relève le ministre de la Santé qui invite les populations à ne pas se laisser manipuler et à faire attention aux vidéos qui circulent.