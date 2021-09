La Russie s’invite dans les tensions entre la Corée du nord et le sud après les tirs de missiles

Alors que la Corée du nord et son voisin de la Corée du sud se lancent dans une démonstration de force avec des tirs de missiles balistiques, la Russie intervient et appelle à la retenue.

Les tensions entre Pyongyang et Séoul sont de plus en plus tendues et les récents développements ne risquent pas d’arranger les choses. Alors que la Corée du sud a riposté à des tirs de missiles balistiques du nord en tirant également un, depuis un sous-marin de classe 3000, la Russie tente de mener une mission d’apaisement.

Dans une déclaration mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a indiqué que la Russie suit de près les développements entre les deux voisins ennemis. « Nos responsables de la défense surveillent de près la situation dans cette région », a déclaré Peskov. « Nous exhortons traditionnellement les deux parties à éviter toute action qui pourrait aggraver les tensions », a-t-il noté.