« La Russie ne négocie pas la présence militaire au Mali », le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov

La Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au lendemain d’une mise en garde française sur un éventuel accord entre Bamako et la société privée russe Wagner.

La tension monte autour des négociations en cours entre les autorités maliennes de transition et le groupe privé de sécurité Wagner. Alors que la France a annoncé cet été la réduction de sa présence militaire au Mali, les autorités maliennes seraient en passe de signer un accord avec le groupe paramilitaire russe Wagner.

Mais en France, la colère ne retombe pas. « Si les autorités maliennes devaient contractualiser avec la société Wagner, ce serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent » avec l’action de la France au Sahel, déclarait mardi la ministre des Armées Florence Parly devant la Commission de la Défense nationale de l’Assemblée.

« La Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali »

« Il n’y a aucun représentant des forces armées russes là-bas (…) et aucune négociation officielle n’est en cours« . Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, réagissait ce mercredi 15 septembre aux révélations de l’agence Reuters qui ont suscité une réaction très vive de la part de la France. Il n’a pas évoqué directement Wagner, que l’Occident considère comme une officine de Moscou malgré des démentis répétés de la Russie. M. Peskov a seulement relevé que les autorités russes avaient des « contacts dans le domaine militaire avec beaucoup de pays, y compris ceux situés sur le continent africain ».

Mais les précisions de la présidence russe, qui admet seulement des « contacts dans le domaine militaire avec beaucoup de pays, y compris ceux situés sur le continent africain« , n’a pas réussi à calmer la colère française. En effet, Moscou dément tout lien avec le groupe de sécurité Wagner, le mercenariat étant illégal en Russie.

Un journaliste ayant travaillé sur le dossier a confié à TV5 Monde : « Wagner combat en contrat avec des gouvernements et des firmes étrangères. Pas avec le gouvernement russe, qui ne reconnait pas sa légalité. Ce qui n’empêche pas que Wagner intervient sur les terrains intéressant la géopolitique de Poutine, et en étroite coordination avec l’armée russe et le ministère de la Défense russe​ ».