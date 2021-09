La rappeuse Cardi B, maman d’un deuxième enfant avec le rappeur Offset

Cardi B et son mari Offset ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon. Sur Instagram, la rappeuse de 29 ans a partagé un cliché intime, sur son lit d’hôpital, tenant son nouveau-né dans les bras aux côtés de son mari.

Cardi B vient de devenir mère pour la deuxième fois. La chanteuse de «I Like It» a annoncé sur Instagram, ce lundi 6 septembre, qu’elle et son mari Offset avaient accueilli un petit garçon, samedi. «9/4/21», a-t-elle écrit en légende d’une tendre photo d’elle berçant le bébé, qui était enveloppé dans une couverture bleue, et a ajouté les émojis dinosaure, cœur bleu et ours en peluche.

Mardi matin, la photo avait été «likée» près de 12 millions de fois, suscitant de nombreuses réactions de célébrités. «Un vierge !!! Oui !!!», s’est exclamée Taraji P. Henson, partageant le même signe astrologique que le bébé. «Félicitations», a écrit le rappeur Shaggy.

Elle n’a cependant pas partagé d’autres détails, comme le prénom du nouveau-né. «Nous sommes ravis de rencontrer enfin notre fils», a déclaré le couple dans un communiqué publié par le magazine «People». «Il est déjà tellement aimé par sa famille et ses amis. Nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs», ont déclaré les heureux parents, qui avaient annoncé la nouvelle aux BET Awards en juin dernier.

Le couple, marié depuis 2017, est déjà parent de Kulture Kiari Cephus, aujourd’hui âgée de 3 ans. Offset, a quant à lui trois autres enfants, nés de trois unions différentes : Jordan, 11 ans, Kale, 6 ans, et Kody, 6 ans.