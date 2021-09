La date des débuts de Cristiano Ronaldo avec Manchester United connue

Alors qu’il n’a pas encore disputé la moindre rencontre avec Manchester United, Cristiano Ronaldo va faire ses grands débuts avec les Red Devils, ce samedi contre Newcastle à Old Trafford, à en croire les propos de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Enfin le grand jour pour Cristiano Ronaldo? Très attendu depuis sa signature à Manchester United, la star portugaise n’a jusqu’ici pas disputé la moindre rencontre avec les Red Devils. Au Portugal depuis son transfert chez les Mancuniens en provenance de la Juventus, le quintuple Ballon d’or a participé cette semaine à sa première séance d’entrainement sous les couleurs de son nouveau club. Et le joueur de 36 ans pourrait faire ses grands débuts ce samedi contre Newcastle à l’occasion de la quatrième journée de Premier League.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. En conférence de presse ce vendredi, le technicien norvégien a indiqué que sa nouvelle recrue qui s’est « entraîné toute la semaine », « sera certainement à un moment donné sur le terrain, c’est sûr », « Nous nous respectons mutuellement, mais il sait que je dois décider quand jouer (lui), quand ne pas jouer, a ajouté le coach mancunien. C’est mon travail de tirer le meilleur de lui, cela vient de la communication. Il n’a pas besoin que je lui dise quoi faire. » Des propos qui laissent croire que le Portugais ne débuterait pas forcément comme titulaire pour son grand retour à Old Trafford.

Une bonne nouvelle pour les supporters de Manchester United impatients de voir les premiers pas de leur idole en Premier League, lui qui est devenu malgré le débat autour de son âge, le meilleur buteur de l’histoire des sélections (111 buts). Le joueur a déjà, de son côté, fait savoir qu’il ne s’est pas engagé avec le club anglais pour faire de la figuration.

« Je ne suis pas ici en vacances. J’ai gagné des choses importantes et j’ai porté ce maillot, il y a de nombreuses années, mais je suis-là pour gagner à nouveau. Je suis capable, moi et mes coéquipiers. Je suis prêt à y aller, je suis prêt à y aller. C’est une bonne chance pour moi, pour les supporters, pour le club, d’avoir une longueur d’avance. Je suis prêt et je pense que je vais faire de grandes choses dans les trois ou quatre prochaines années. », a déclaré le quintuple Ballon d’or sur le site de Manchester United.