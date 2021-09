La Chine convoite les redoutables hélicoptères d’attaque russes pour imposer sa puissance dans l’Indo-Pacifique

Les forces armées de la république populaire de Chine envisageraient l’achat de plusieurs dizaines d’hélicoptères d’attaque russes pour améliorer leurs capacités d’assaut amphibie, rapportent les médias.

Selon les informations, l’Armée populaire de libération (APL), entend s’offrir au moins trois douzaines des puissants hélicoptères d’attaque russes. Une acquisition qui marquerait le troisième plus grand commerce d’armes sino-russe de tous les temps. Si l’accord est conclu et que la Chine entre en possession de ces appareils, cela lui donnerait inéluctablement une puissance plus que redoutable à travers l’Indo-Pacifique, une région où les occidentaux se battent pour influencer.

Selon les informations, on ne sait pas actuellement où en est l’Armée populaire de libération (APL) dans le processus d’achat, mais les rapports des médias chinois et russes indiquent qu’une délégation du Parti communiste chinois (PCC) a récemment visité une usine de production dans l’est de la Russie où les hélicoptères sont fabriqués. Un accord qui se conclurait probablement car la Chine a besoin de plus de puissance pour étendre sa capacité militaire et la Russie est dans une posture de renforcer ses liens avec ses alliés.

Des capacités militaires chinoises accrues

L’hélicoptère en question est le Ka-52K, un hélicoptère d’attaque basé sur un navire qui serait piloté depuis le quai d’atterrissage des hélicoptères de type 075 en Chine et utilisé lors d’assauts rapprochés lors d’opérations amphibies. Les experts disent que la technologie russe comblerait les insuffisances des capacités de fabrication chinoises.

Selon Sam Kessler, conseiller géopolitique de la société multinationale de gestion des risques North Star Support Group, « l’achat des hélicoptères russes Ka-52K contribue à renforcer les relations de défense de la Chine avec Moscou et fournirait à la RPC un accès immédiat à des hélicoptères d’attaque navals plus puissants et plus lourds avec des capacités supplémentaires que le Z-10 chinois ne possède pas.

« L’hélicoptère Z-10 n’est pas équipé pour jouer le rôle d’atterrissage amphibie et insulaire que le Ka-52K russe est capable de faire », a poursuivi Kessler. « Cela donne à la Chine l’opportunité d’établir à la fois une capacité de dissuasion à court terme et une capacité d’assaut amphibie, tout en continuant à développer sa future gamme d’hélicoptères d’attaque navale », a-t-il ajouté.

L’hélicoptère transporte un canon automatique de 30 mm avec une cadence de tir maximale de 550 coups par minute. Il peut manier plusieurs types de munitions telles que des obus perforants et explosifs incendiaires, et peut engager à la fois l’infanterie, les véhicules blindés légers et d’autres avions. L’hélicoptère est également capable de lancer des missiles air-sol ou anti-navires. Vitalement, l’hélicoptère améliorerait considérablement les capacités amphibies de l’APL en ce qui concerne la prise d’îles telles que Taïwan.