«La CEDEAO est une organisation faible et hypocrite», le président Sissoko Embalo

Alors que la CEDEAO s’active pour trouver une solution en Guinée après l’avènement du coup d’Etat contre le président Alpha Condé, le président de la Guinée Bissau Umaro Sissoko Embalo, a critiqué fortement l’organisation.

« La CEDEAO est une organisation faible et hypocrite sans réel pouvoir et à la limite elle est un gadget politique destinée à faire illusion », a indiqué Sissoko Embalo cité par loeilrepublicainblog via Atlantic Actu. « Tant que la CEDEAO sera incapable d’empêcher les chefs d’états d’opérer des modifications constitutionnelles belliqueuses pour s’éterniser au pouvoir, personne ne pourra empêcher les militaires de s’inviter dans le débat politique », ajoute le président Bissau-guinéen.

« Si la CEDEAO n’arrive pas à avoir le leadership nécessaire pour empêcher ses membres de tripatouiller les lois fondamentales de leur pays enfin de s’assurer une présidence éternelle au détriment de la vie de leurs compatriotes et de la démocratie, personne ne pourra valablement condamner des militaires qui font un coup d’état disent-ils pour instaurer la démocratie et l’état de droit. Si on ne peut pas condamner des violeurs de constitution, on ne peut pas non plus condamner ceux qui s’empennent aux violeurs de constitution … », a-t-il indiqué.