« La capacité de jouer des 2 acteurs, appelle à la prudence », Expédit Ologou sur Talon et Yayi

L’ancien président Boni Yayi et son successeur le président Patrice Talon avaient échangé le mercredi 22 Septembre 2021 pendant près d’une heure d’horloge sur la crise politique que traverse le pays. Invité ce jeudi sur RFI, le politologue Expédit Ologou apprécie la rencontre entre les deux hommes d’Etat, mais reste tout de même prudent quant à la suite des événements.

Sur l’émission « Invité Afrique de RFI » ce mercredi, l’ancien journaliste Expédit Ologou est revenu sur la rencontre qui a caporalisé l’attention de la presse locale le mercredi. L’ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yayi a été reçu en audience par le président Patrice Talon.

Une rencontre surprise pour les béninois tant la dissension entre les deux hommes d’Etat est profonde. Pour le politologue Expédit Ologou, même si cette rencontre est envisageable, » on ne savait pas que la rencontre pourrait se faire aussi rapidement tant les divergences étaient profondes« .

« On savait que les deux acteurs politiques étaient teigneux, et on ne savait pas que la rencontre pourrait se faire aussi rapidement » , se confie-t-il.

Faut-il garder espoir pour la suite des événements?

Les échanges de ce mercredi entre le président Patrice Talon et son prédécesseur sonnent-ils le glas de la crise sociopolitique dans le pays? , Expédit Ologou espère mais reste prudent.

« Les deux acteurs en présence sont de véritables acteurs et en tant que tels ils savent bien jouer les rôles qu’ils décident d’assumer« , affirme le politologue Expédit Ologou.

Selon lui, la capacité de jouer ou de surjouer des deux acteurs, appelle à la prudence. « Il faut surveiller les jours, les semaines et les mois qui viennent et il faut attendre que des actes soient posés avant de pouvoir dire si oui ou non si cette rencontre peut accoucher de quelque chose« , indique le politologue.

Sur l’ouverture de l’actuel locataire de la Marina sur les requêtes de l’ancien président de la République, le politologue Expédit Ologou estime que tout est possible en politique.

Mais pour faire bouger la ligne, précise-t-il, il va falloir des compromis de part et d’autre. « La question est de savoir si les compromis ne vont pas laisser place à des compromissions préjudiciables à l’ensemble du pays« , conclut-il.