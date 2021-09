La BOAD accompagne le réseau Togocom avec 20 milliards de FCFA

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD), a alloué 20 milliards de FCFA pour l’extension et la modernisation du réseau de Togocom.

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a approuvé ce mardi un financement de 20 milliards de FCFA en faveur du Groupe Togocom. L’enveloppe, allouée sous forme de prêt, doit servir à étendre et moderniser le réseau de l’opérateur public, passé sous contrôle d’Agou Holding (Axian Group et d’Emerging Capital Partner) il y a deux ans.

Concrètement, le projet validé par l’institution bancaire porte sur la “construction de 430 nouveaux sites de réseau mobile, la mise aux normes 4G de 793 sites, et le déploiement de 53 nouveaux sites 5G dans cinq zones à titre expérimental”. Il est également prévu “le raccordement de 613 sites à la fibre optique et l’extension de la capacité d’accès à l’international de 60 Gpbs, afin de la porter à 80 Gpbs”.

Selon les prévisions, la mise en œuvre du projet permettra de couvrir 98% de la population et 90% du territoire d’ici 2023. En rappel, au lendemain de la reprise du holding né de la fusion de Togo Telecom et Togocel, Axian avait dévoilé ses ambitions, avec un investissement de 160 milliards FCFA sur 7 ans, dans les infrastructures, le développement de l’expertise, l’amélioration et l’apport de nouveaux services.