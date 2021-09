Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia ne compte pas se remarier avec Jalil Lespert

Laeticia Hallyday, la veuve du rockeur Johnny ne veut pas épouser le réalisateur Jalil Lespert. Elle a expliqué les raisons dans une interview accordée au Parisien ce dimanche 12 septembre 2021.

Laeticia Hallyday file le parfait amour avec Jalil Lespert mais elle ne veut pas se remarier. Pour la veuve de Johnny Hallyday, « Jalil, c’est une rencontre vraiment inattendue et merveilleuse.«

Selon Gala, Laeticia Hallyday et le réalisateur de 45 ans, Jalil Lespert se sont rencontrés il y a environ un an, et la petite famille vit en harmonie : « Jade et Joy s’entendent très bien avec Jalil. Il est d’une bienveillance infinie et n’essaye pas de se projeter trop vite, ce qui moi m’apaise », a expliqué la veuve de Johnny au parisien, ce dimanche 12 sepembre 2021.

Depuis cette rencontre, le couple vit ensemble avec leurs enfants. Toutefois, la veuve de Johnny Hallyday n’est pas prête à concrétiser leur relation devant monsieur le maire : « J’ai entendu parler de mariage avec lui, il n’en est pas question. En tout cas pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne pense pas que je me remarierai un jour…« , a-t-elle lâché sans faire dans la dentelle.

Gala précise que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se sont rencontrés sur les réseaux sociaux : « lI m’a redonné goût à la vie alors que je ne pouvais pas être heureuse, sans trahir Johnny. Et on est tombés amoureux au fil du temps mais sans se voir. Et on s’est embrassés pour la première fois en octobre l’année dernière. », a-t-elle exprimé.