Jeux paralympiques: une athlète malvoyante demandée en mariage par son guide (Vidéo)

Aux Jeux paralympiques, l’émotion était à son comble ce jeudi à l’arrivée des séries du 200 m pour une sprinteuse cap-verdienne. Mais ce n’est pas parce qu’elle est arrivée première : son guide et partenaire l’a tout bonnement demandée en mariage.

Une scène très émouvante s’est déroulée ce jeudi 2 septembre, aux Jeux paralympiques de Tokyo. Juste après avoir franchi la ligne des séries du 200 m T11, l’athlète malvoyante Keula Nidreia Pereira Semedo a reçu une demande de mariage de Manuel Antonio Vaz da Veiga, son compagnon et guide.

Sur les images, on peut voir le jeune homme s’agenouiller pour demander la main de sa partenaire. La sportive, émue, accepte, sous les applaudissements des athlètes présents sur la piste. Manuel Antonio Vaz da Veiga passe la bague au doigt de sa compagne, avant de l’enlacer tendrement.

L’athlète n’a pas hésité une seule seconde avant de prononcer le tant attendu « oui ». Si aucun spectateur externe n’était présent pour assister à ce moment, les deux tourtereaux ont pu compter sur les applaudissements des autres participants présents dans l’enceinte sportive. Une séquence émotion qui a permis de vite oublier la défaite car avec le quatrième et dernier temps des séries, Keula Nidreia Pereira Semedo avait été éliminée quelques secondes plus tôt de la compétition.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb