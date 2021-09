Jeux paralympiques Tokyo 2021: dernier espoir du Bénin, Marina Houndalowan s’offre un petit exploit

Sur piste cette semaine dans la catégorie « Lancer de poids » aux Jeux paralympiques de Tokyo, Marina Houndalowan n’a pas réussi à accrocher le podium, synonyme de médaille. Mais l’athlète béninoise s’est offert un petit exploit en battant sa performance personnelle.

A l’instar de son compatriote Fayssal Atchiba, éliminé au 100 m homme (T47), Marina Houndalowan ne rapportera pas de médaille au Bénin de son aventure à Tokyo dans le cadre des Jeux paralympiques 2021. L’athlète béninoise a pas réussi à accrocher le podium dans les épreuves du Lancer du poids femme-F57.

En course avec de grands favoris de la discipline, la Béninoise a terminé à la 13è position avec une distance de 6,06 mètres, très loin devant l’Algérienne Safia Djelal qui a décroché la médaille d’or avec une distance de lancer de 11,29 mètres, la chinoise Mian Xu et la nigériane Eucharia Iyiazi qui ont respectivement pris l’argent et le bronze.

Une grosse déception donc pour Marina Houndalowan qui quitte la compétition les mains vides. Mais la jeune femme peut au moins être satisfait d’avoir en expérience. Car malgré sa position peu reluisante dans le tableau, l’athlète n’a pas fait piètre figure. Bien au contraire, la Béninoise a réalisé un petit exploit en battant son propre record personnel. Une petite performance qui donne sans doute de l’espoir pour les prochaines aventures.