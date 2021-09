Jean-Paul Belmondo: des informations sur l’hommage en direct, ce jour

Dès 16h30, ce jeudi, un hommage national est rendu à Jean-Paul Belmondo aux Invalides. Si le public peut se rendre à l’événement, les chaînes d’information ont également prévu un dispositif pour suivre la cérémonie. La cérémonie en direct, pour plus de précisions.

Un hommage national est rendu à Jean-Paul Belmondo, décédé lundi à 88 ans, ce jeudi 9 septembre 2021. La cérémonie débutera à 16h30 en direct de la Cour des Invalides, où plus de 700 invités et 1000 personnes du public sont conviées. TF1, BFM TV, France 2, LCI, franceinfo et CNews retransmettent toutes, l’événement saluant la mémoire du grand acteur disparu. Les fans souhaitant faire leurs adieux pourront se rendre sur place, à l’intérieur de la Cour, sous présentation d’un pass sanitaire valide et sans réservation, mais aussi à l’extérieur, où deux écrans géants retransmettront l’hommage. Dès 19h30, le public pourra se recueillir devant le cercueil de l’acteur.

Une idée sur l’hommage national à Belmondo

La cérémonie hommage à Jean-Paul Belmondo comportera plusieurs temps forts. Emmanuel Macron va donner un discours, saluant la mémoire et l’héritage de l’acteur et une vidéo de plusieurs minutes, des films de Bébel résumera sa carrière. Ses petits-enfants devront également lui rendre hommage, nous apprend BFM TV. Une marche funèbre rythmera également la cérémonie, et la Marseillaise sera jouée. Dès 19h30, les fans de l’acteur pourront se rendre devant son cercueil pour lui adresser un dernier hommage.

La cérémonie débutera vendredi 10 septembre 2021, dès 11 heures à l’église de Saint-Germain-des-Près mais sera strictement réservée aux proches et à la famille, le public n’étant pas convié. Maître Michel Godest, avocat et ami de Jean-Paul Belmondo, a précisé par ailleurs que les obsèques de l’acteur doivent être suivis par une crémation. Celle-ci se tiendra dans la plus stricte intimité, en présence de la famille et des proches du comédien.

L’acteur vu dans Le Magnifique, Le Professionnel, A bout de souffle ou l’As des As est décédé le 6 septembre 2021. Âgé de 88 ans, ses proches ont précisé qu’il était « très fatigué » depuis plusieurs semaines, mais qu’il s’est « éteint tranquillement ». Suite à l’annonce de son décès, la famille de Belmondo a salué « un pilier », tandis qu’Alain Delon s’est dit « anéanti » par la disparition de son ami. Considéré comme l’un des derniers géants du cinéma français, Belmondo a charmé le public et la critique en près de cinquante ans de carrière et 80 films, devenus pour beaucoup des classiques.