« Je prie pour que chaque tyran d’Afrique de la zone franc, tombe », Kemi Seba

Après avoir applaudi et exprimé sa joie à la suite du coup d’Etat en guinée Conakry contre le président Alpha Condé, l’activiste Kemi Seba revient à la charge et exprime son vœu de voir la fin des tyrans d’Afrique et la fin de la Françafrique.

« Je prie ardemment (et nous travaillons pour chaque jour) que chaque tyran d’Afrique de la zone Franc tombe, et que la Françafrique qui les soutient, tombe plus que jamais avec eux », a déclaré Kemi Seba dans un post sur sa page Facebook mercredi. L’activiste béninois avait été parmi les premiers à saluer le putsch survenu en Guinée le dimanche dernier qui a vu le président Alpha Condé, tomber en disgrâce, près d’un an seulement après avoir forcé un troisième mandat à la tête du pays.

« Nous ne finirons pas cette décennie, sans avoir vu chacun de ces criminels Noirs et Blancs, qui persécute et pille notre peuple, tomber, en étant chassé, incarcéré et pour les colons, expulsés de nos terres », a poursuivi Kemi Seba. « Vous faites vivre, bien au frais dans vos palaces, l’enfer au bas peuple africain. Il est l’heure de régler la facture de la misère et du pillage que vous avez engendré », a conclu le président de l’ONG Urgences panafricanistes.