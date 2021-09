«Je dois combattre Tyson Fury»: Anthony Joshua annonce le combat du siècle

Anthony Joshua a juré de combattre Tyson Fury avant sa retraite, car c’est un affrontement que tous les fans de boxe veulent voir.

Le champion WBO, WBA (Super) et IBF affrontera Oleksandr Usyk plus tard ce mois-ci au Tottenham Hotspur Stadium et espère qu’il combattra Fury ensuite. « Ai-je besoin de Tyson Fury sur mon dossier ? J’en ai besoin, a déclaré Joshua à Steve Bunce sur le podcast 5 Live Boxing. Combattez de bons combattants et ils font ressortir le meilleur de vous ».

Les discussions pour le supercombat entre les deux poids lourds britanniques semblaient sur le point d’aboutir en début d’année jusqu’à ce qu’un arbitrage aux Etats-Unis oblige Tyson Fury à affronter Deontay Wilder une troisième fois. Il devra donc combattre contre Wilder pour défendre son titre WBC à Las Vegas le mois prochain.

Mais Joshua espère toujours livrer un duel avec son grand rival. « Nous en avons besoin pour la boxe, a-t-il ajouté. Le camp d’entraînement est difficile. S’améliorer est très difficile en boxe. Combattre Tyson Fury est un grand défi. Je vais me mettre la pression pour m’améliorer. Mais c’est ce dont nous avons tous besoin, j’en ai besoin. Allez, voyons à quel point je suis bon.

« Voyons jusqu’où je peux aller pendant cette période. Ce sera un bon défi mentalement. Pas à cause de lui, mais parce que je veux vraiment bien faire. Quand je me réveille tôt le matin et que je suis fatigué, mon corps est meurtri, je sors encore et je fais ce que je fais. C’est une belle récompense et seul quelqu’un comme Fury peut me l’offrir », estime-t-il.

Avec plus de 60 000 fans attendus au Tottenham Hotspur Stadium pour le combat, Joshua a révélé qu’il n’avait qu’un regret dans sa carrière de boxeur. « Quand j’ai regardé mon premier combat contre Emanuele Leo, j’étais tellement mauvais. J’aurais aimé commencer plus tôt – j’irais beaucoup mieux. Si j’avais commencé en 2000, puis en 2010, j’aurais été beaucoup mieux. Et quand j’ai commencé mon parcours pro, dans trois ans j’aurais été l’homme que je suis aujourd’hui. J’aurais été plus expérimenté, plus aguerri », a-t-il conclu.