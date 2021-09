Japon: le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, annonce sa démission

Impopulaire selon les sondages, le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a annoncé ce vendredi, qu’il démissionnerait, après un an de mandat.

Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a déclaré ce vendredi, avoir pris la décision de ne pas se présenter à l’élection à la présidence de sa formation politique, le Parti libéral-démocrate (PLD), prévue pour le 29 septembre prochain. En conséquence, il devrait quitter le pouvoir à la fin de son mandat.

A lire aussi: Covid-19: des particules métalliques retrouvées dans des doses du vaccin Moderna au Japon

“Dans la réunion du parti qui vient de se clore, j’ai fait part de mon choix de ne pas me présenter à l’élection à la présidence du LDP, afin de me concentrer sur la lutte contre l’épidémie, a-t-il affirmé, lors d’une conférence de presse ce vendredi. Cela fait un an que j’occupe le poste de Premier ministre, et j’ai toujours fait feu de tout bois afin de mettre l’épidémie sous contrôle et de résoudre d’autres problèmes du pays. Dès le 17 septembre, la campagne pour l’élection présidentielle du parti sera lancée. Se préparer au scrutin tout en me consacrant entièrement à la lutte contre le Covid-19 demanderait une énergie gigantesque. Cela étant impossible, il fallait faire un choix”, a-t-il continué, selon NHK. Selon la NHK, il va rester en fonction jusqu’à la fin de son mandat qui intervient fin septembre.

La décision de Yoshihide Suga, de ne pas se faire réélire en tant que président du Parti libéral-démocrate (LDP) au pouvoir ce mois-ci, signifie que le parti choisira un nouveau chef, qui deviendra Premier ministre.